Aiškėja, kas ta moteris, su kuria Vilniaus pakraštyje slapstėsi apykoję nusiplėšęs kalėjimo bėglys

Kaip jau buvo skelbta, antradienį Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai sėkmingai baigė daugiau kaip mėnesį trukusią bėglio paiešką – rugpjūčio 4-osios rytą Vilniaus pakraštyje sulaikytas kalėjimo bėglys Vladislavas Gaticho (gim. 1994 m.).
Ikiteisminis tyrimas ir vyro paieška buvo pradėti birželio 30 d., kai trumpalaikės išvykos į Respublikinį priklausomybės ligų centrą Vilniuje metu nuteistasis bandė nusiimti jam skirtą elektroninio stebėjimo įrenginį. Apie įvykį nedelsiant buvo pranešta policijai, o į paskutinę elektroninio stebėjimo įrenginio užfiksuotą buvimo vietą atvykę pareigūnai rado sugadintą stebėjimo įrenginį. Pats nuteistasis iš įvykio vietos buvo pasišalinęs.
Atliekant ikiteisminį tyrimą ir kriminalinės žvalgybos veiksmus buvo surinkta informacija, kad ieškomas bėglys slapstosi Vilniaus pakraštyje esančioje Baltosios Vokės seniūnijoje kartu su Lietuvos policijos ieškoma moterimi.
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Rugpjūčio 4 d., apie 7 val., Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai realizavo surinktą informaciją ir sulaikė pabėgusį kalinį bei kartu buvusią ieškomą moterį. Ji perduota Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, o nuteistasis pristatytas į Pravieniškių 1-ąjį kalėjimą.
Uždėta apykojė
Lrytas pavyko išsiaiškinti, kas vyko po sulaikymo ir dėl ko moteris buvo ieškoma.
Redakcijos žiniomis, sulaikytąją Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai pristatė į Vilniaus m. 1-ąjį policijos komisariatą. Ją Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai iš karto apsiklausė, o vėliau perdavė policijos pareigūnų žinion.
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Pirminiais duomenimis, moters policija ieškojo dėl vagysčių ir neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis.
Tą pačią dieną sulaikytoji buvo pristatyta į teismą, kur jai skirta kardomoji priemonė – intensyvi priežiūrą. Su kalėjimo bėgliu besislapsčiusiai moteriai buvo uždėta apykojė.
Porelė sulaikyta Vilniaus pakraštyje esančioje Baltojoje Vokėje. Tuo pačiu pavadinimu greta Vilniaus yra dvi gyvenvietės. Išgirdus šį pavadinimą, jis visų pirma asocijuojasi su Šalčininkų rajone esančiu miesteliu,kuris išsidėstęs Rūdninkų girios pakraštyje, Vokės dešiniajame krante, vos už 3 km nuo Rūdninkų miestelio. Netoliese esanti Baltosios Vokės pelkė yra viena didžiausių Lietuvoje, ji užima net 40 kvadratinių kilometrų.
Tačiau besislapstę bėgliai sulaikyti ne čia, o Vilniaus pakraštyje esančiame Baltosios Vokės kaime, apie 2 km į šiaurę nuo Pagirių.
bėgliaisulaikymaskardomoji priemonė
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