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Greta Vilkaviškio naktį įkliuvo beteisis nepilnametis, vairavęs vogtą automobilį

2026 m. rugpjūčio 5 d. 08:50
Lrytas.lt
Vilkaviškio rajone naktį iš antradienio į trečiadienį sustabdytas automobilis, kurį vairavo beteisis nepilnametis. Paaiškėjo, kad automobilis yra vogtas.
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Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, rugpjūčio 5 d. apie 2 val. 16 min. Vilkaviškio r., Paežerių kaime, Dvaro g., patikrinimui buvo sustabdytas automobilis „Ford Galaxy“.
Automobilį vairavo blaivus, tačiau teisės vairuoti neturintis nepilnametis (gim. 2009 m.).
Nustatyta, kad nepilnametis vairavo vogtą automobilį.
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VagystėVilkaviškio rajonasvogtas automobilis
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