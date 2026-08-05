Greta Vilkaviškio naktį įkliuvo beteisis nepilnametis, vairavęs vogtą automobilį

Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, rugpjūčio 5 d. apie 2 val. 16 min. Vilkaviškio r., Paežerių kaime, Dvaro g., patikrinimui buvo sustabdytas automobilis „Ford Galaxy“.
Automobilį vairavo blaivus, tačiau teisės vairuoti neturintis nepilnametis (gim. 2009 m.).
Nustatyta, kad nepilnametis vairavo vogtą automobilį.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
VagystėVilkaviškio rajonasvogtas automobilis
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