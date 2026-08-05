Kaunietė paviešino prašymą po galimo užpuolimo: ieškomi du vyrai

Kaip rašo moteris, incidentas įvyko liepos 28 d., 18.12–18.15 val., jai einant iš darbo. Nukentėjusi prašo dirbančių ar stebėjimo kameras turinčių vietos gyventojų pagalbos, atpažįstant galimą užpuoliką ir jo draugą.
„Kas vyksta Kaune“ žurnalistai susisiekė su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) atstovais ir pasiteiravo detalių apie šį įvykį.
Kauno apskr. VPK teigimu, liepos 28 d. 21.21 val. buvo gautas pranešimas, jog tą pačią dieną apie 18.15 val. Kaune, Jeruzalės skg., prie pranešėjos pribėgo nepažįstamas vyras, ją bandė iš nugaros pakelti, kabinėjosi, stumdėsi.
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Įtariamasis kol kas dar nenustatytas. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo.
Atpažinus šiuos asmenis, prašoma skambinti bendruoju pagalbos tel. 112 ir informuoti policiją.
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