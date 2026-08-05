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Kauno rajone ir Birštono savivaldybėje padegti garažai

2026 m. rugpjūčio 5 d. 08:37
Lrytas.lt
Kauno ir Birštono policijos pareigūnai tiria du padegimus. Abiem atvejais degė garažai, kaune sudegė ir viduje buvęs automobilis  „Audi Q5“.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 4 d. apie 4 val. 20 min. Kauno r., Drąseikių kaime, garaže, kilo gaisras, kurio metu sudegė pastatas ir jame buvęs automobilis „Audi Q5“ (pagamintas 2010 m.) bei apdegė namas ir jame buvęs turtas.
Nuostolis nustatinėjamas. Įtariamas padegimas. 
Taip pat rugpjūčio 4 d. apie 14 val. Birštono savivaldybėje, Siponių kaime, garaže, kilo gaisras, kurio metu sudegė garažas, ūkinis pastatas, malkinė ir lauko tualetas.
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Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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