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Kelmėje siautėjo girtas nepilnametis – apgadino 4 automobilius, žala viršija 2 tūkst. eurų

2026 m. rugpjūčio 5 d. 09:06
Lrytas.lt
Kelmės policija aiškinasi incidentą, kuomet girtas nepilnametis apgadino keturis stovinčius automobilius. Policija praneša, kad žala viršija 2 tūkst. eurų.
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Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, rugpjūčio 3 d. apie 22 val. 55 min. Kelmėje, Vilties g., girtas (1,28 prom.) nepilnametis (gim. 2009 m.) iš chuliganiškų paskatų tyčia apgadino keturis gatvėje stovėjusius automobilius.
Moteriai (gimusi 1981 m.), priklausančiam automobiliui BMW padaryta apie 300 eurų turtinė žala, kuri tikslinama.
Moteriai (gimusi 1987 m.) priklausančiam automobiliui „Volvo“ padaryta 60 eurų turtinė žala.
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Moteriai (gimusi 1985 m.) priklausančiam automobiliui „Mercedes-Benz EQB 350“ padaryta apie 1 500 eurų turtinė žala, kuri tikslinama.
Vyrui (gim. 1992 m.) priklausančiam automobiliui „Audi A4“ padaryta 200 eurų turtinė žala.
Bendra preliminari turtinė žala – ne mažiau kaip 2 060 eurų.
Įtariamasis nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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