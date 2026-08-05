Narkotikais prekiavusiam ir Ekvadore nuo teisingumo besislėpusiam Kauno gyventojui – 18 metų nelaisvės

Anksčiau ne kartą už tokius nusikaltimus teistam, nuo laisvės atėmimo bausmės vykdymo pasislėpusiam ir užsienyje bendrininkų grupę nusikaltimams vykdyti subūrusiam A. T. teismas, subendrinęs su ankstesniu teismo nuosprendžiu skirtos ir neatliktos bausmės dalimi, skyrė galutinę subendrintą 18 metų laisvės atėmimo bausmę.
Sudėtingam, didelės apimties, operatyvaus tarptautinio bendradarbiavimo pareikalavusiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, valstybinį kaltinimą byloje palaikė Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
2024 m. A. T. buvo sulaikytas Ekvadore ir išduotas Lietuvai.
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Šioje byloje A. T. nuteistas už tai, kad pasislėpęs nuo laisvės atėmimo bausmės vykdymo, kuri jam 2022 m. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu buvo skirta už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti bei jų kontrabandą, būdamas už Lietuvos ribų subūrė bendrininkų grupę analogiškiems nusikaltimams vykdyti.
2023 m. rudenį grupės nariams per telefonines programėles jis siuntė nurodymus dėl psichotropinių medžiagų gaminimo, platinimo, jų kontrabandos, psichotropinių medžiagų gaminimo vietos perkėlimo į kitą šalį bei kitų nusikaltimų.
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Vienas iš jo bendrininkų, anksčiau jau teistas ir turėdamas leidimą išvykti iš bausmės atlikimo vietos, vienoje sodyboje Pasvalio rajone pagamino daugiau kaip 4,6 kg miltelių, kurių sudėtyje buvo labai didelis kiekis – virš 600 g psichotropinės medžiagos amfetamino.
A. T. bendrininkas buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kai didžiąją dalį miltelių su psichotropine medžiaga gabeno į Vilnių.
Veikdamas bendrininkų grupėje su kitas asmenimis, A. T. organizavo labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų gabenimą iš Nyderlandų Karalystės į Lietuvą.
Daugiau kaip 41 kg psichotropinės medžiagos MDMA į Lietuvą bandę įvežti A. T. bendrininkai 2023 m. lapkritį policijos pareigūnų buvo sulaikyti Kalvarijos užkardoje.
Vieni A. T. bendrininkai jau yra nuteisti atskirais teismų nuosprendžiais, kai kurių atžvilgiu baudžiamasis procesas yra atskirtas.
2022 m. pradžioje A. T. pasislėpus nuo laisvės atėmimo bausmės vykdymo, buvo paskelbta tarptautinė jo paieška. 2024 m. kovo mėn. jis buvo sulaikytas Ekvadore ir spalio mėn. išduotas Lietuvai. Šiuo metu jis atlieka 2022 m. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu skirtą laisvės atėmimo bausmę.
Kauno apygardos teismas A. T. pripažino recidyvistu. Šiuo metu dar dvi bylos dėl A. T. padarytų analogiškų nusikaltimų yra nagrinėjamos Panevėžio ir Vilniaus apygardų teismuose.
Kauno apygardos teismo 2026 m. liepos 31 d. priimtas nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.