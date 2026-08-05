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Palangoje iššauta signalinė raketa pataikė į butą – nuostoliai skaičiuojami tūkstančiais

2026 m. rugpjūčio 5 d. 08:29
Lrytas.lt
Palangos ugniagesiai antradienio vakarą gesino gaisrą, kurį sukėlė signalinė raketa. Po gaisro policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 4 d. apie 22 val. 15 min. Palangoje, Žvejų g., buto balkone, dėl galimai paleistos signalinės raketos, kilo gaisras.
Per incidentą buvo apgadinti namo sienos fasadas, balkono grindys, balkono stiklai ir balkone buvę baldai bei šalia namo stovėję du suolai.
Bendras nuostolis – apie 25 000 eurų.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
turto sunaikinimasPalangaGaisras
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