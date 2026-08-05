Kaip aiškėja, kraupios žmogžudystės metu namuose buvo ir nepilnametis vaikas.
Portalo Delfi žiniomis, vaikas šiuo metu yra perduotas tėčiui ir jam šiuo metu yra suteikiama psichologinė pagalba.
Lrytas primena, kad viskas prasidėjo rugpjūčio 4 d. apie 14 val., kai pagalbos telefonu paskambinusi moteris pranešė, kad į jos namus Avižieniuose, Kardelių g., braunasi jos buvęs vyras. Pasak moters, vyrui skirtas smurto artimoje aplinkoje orderis, jis negali artintis prie šeimos.
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Pasak pranešimo, vyras išdaužė namo stiklą, viduje yra vaikų, tačiau greitosios pagalbos medikų nereikia.
Kol kas iki galo neaišku, kas įvyko toliau. Žinoma tiek, kad į įvykio vietą atvykus pareigūnams, čia jau skubiai prireikė ir greitosios pagalbos medikų. Vaizdas name tarnyboms atvykus buvo baisus – visur pilna stiklų, 43 metų moteris rasta visa kruvina ir dar gyva, bet iki jos pareigūnai galėjo prieiti tik išlaužę duris.
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Atvykus medikams moteris (gimusi 1983 m.) buvo išnešta į lauką ir gaivinama, tačiau netrukus buvo konstatuota jos mirtis. Pasak liudininkų, ant moters kūno matėsi daugybė durtinių pjautinių žaizdų.
Čia pat rastas ir 31 metų vyras. Jis irgi buvo kruvinas. Pirminiais duomenimis, vyras pats save žalojo peiliu. Jis buvo agresyvus, vyriškį tramdė policijos pareigūnai.
Greitosios pagalbos medikai vyrą (gim. 1994 m.) į ligoninę išvežė su policijos palyda. Atvežtas į ligoninę vyriškis medikams patvirtino, kad pats žalojosi peiliu.
Ligoninėje vyras yra saugomas policijos.
Jau žinoma, kad kviesdama policiją moteris vyriškį pavadino buvusiu vyru, tačiau, pareigūnai teigia, kad nužudytoji ir įtariamasis yra buvę sugyventiniai.
Aiškėja, kad smurto artimoje aplinkoje orderis buvo išduotas ir vyriškiui artintis prie moters namų buvo uždrausta išvakarėse. Rugpjūčio 3 d. moteris pareigūnams pasiskundė, kad vyras prieš ją smurtauja psichologiškai.
Atvykę policijos pareigūnai išsinagrinėjo situaciją ir surašė vyriškiui smurto artimoje aplinkoje orderį. Tačiau ikiteisminis tyrimas pirmadienį nebuvo pradėtas.
Pirminiais duomenimis, namie buvęs vaikas per antradienio incidentą nenukentėjo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šeimos nario nužudymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
ŽmogžudystėsnužudymasVilniaus rajonas
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