Lietuvos dienaKriminalai

Po siaubingos žmogžudystės Vilniaus r. – nauji faktai: tragedijos vietoje buvęs vaikas perduotas tėčiui (1)

2026 m. rugpjūčio 5 d. 11:18
Lrytas.lt
Antradienį Lietuvą supurtė kraupi žmogžudystė, kurios metu buvo nužudyta 43 metų moteris, o susižalojęs 31 metų vyras su policijos apsauga buvo išvežtas į ligoninę.
Daugiau nuotraukų (6)
Kaip aiškėja, kraupios žmogžudystės metu namuose buvo ir nepilnametis vaikas.
Portalo Delfi žiniomis, vaikas šiuo metu yra perduotas tėčiui ir jam šiuo metu yra suteikiama psichologinė pagalba.
Lrytas primena, kad viskas prasidėjo rugpjūčio 4 d. apie 14 val., kai pagalbos telefonu paskambinusi moteris pranešė, kad į jos namus Avižieniuose, Kardelių g., braunasi jos buvęs vyras. Pasak moters, vyrui skirtas smurto artimoje aplinkoje orderis, jis negali artintis prie šeimos.

Vaizdai iš tragiškos avarijos Vilniaus r.: dviejų moterų ir vaiko gyvybių išgelbėti nepavyko

Pasak pranešimo, vyras išdaužė namo stiklą, viduje yra vaikų, tačiau greitosios pagalbos medikų nereikia.
Kol kas iki galo neaišku, kas įvyko toliau. Žinoma tiek, kad į įvykio vietą atvykus pareigūnams, čia jau skubiai prireikė ir greitosios pagalbos medikų. Vaizdas name tarnyboms atvykus buvo baisus – visur pilna stiklų, 43 metų moteris rasta visa kruvina ir dar gyva, bet iki jos pareigūnai galėjo prieiti tik išlaužę duris.
Susiję straipsniai
Marijampolės kalėjime nužudytas kalinys – kūnas rastas tualete

Marijampolės kalėjime nužudytas kalinys – kūnas rastas tualete

Šeimyninė drama greta Vilniaus: moteris nužudyta, susižalojęs vyras su policijos apsauga išvežtas į ligoninę

Šeimyninė drama greta Vilniaus: moteris nužudyta, susižalojęs vyras su policijos apsauga išvežtas į ligoninę (2)

Kauno prokurorės sūnaus „šou“: po itin brutalaus draugės sumušimo ir grasinimų ginklu 16-mečiui – solidūs ieškiniai

Kauno prokurorės sūnaus „šou“: po itin brutalaus draugės sumušimo ir grasinimų ginklu 16-mečiui – solidūs ieškiniai (2)

Atvykus medikams moteris (gimusi 1983 m.) buvo išnešta į lauką ir gaivinama, tačiau netrukus buvo konstatuota jos mirtis. Pasak liudininkų, ant moters kūno matėsi daugybė durtinių pjautinių žaizdų.
Čia pat rastas ir 31 metų vyras. Jis irgi buvo kruvinas. Pirminiais duomenimis, vyras pats save žalojo peiliu. Jis buvo agresyvus, vyriškį tramdė policijos pareigūnai.
Greitosios pagalbos medikai vyrą (gim. 1994 m.) į ligoninę išvežė su policijos palyda. Atvežtas į ligoninę vyriškis medikams patvirtino, kad pats žalojosi peiliu.
Ligoninėje vyras yra saugomas policijos.
Jau žinoma, kad kviesdama policiją moteris vyriškį pavadino buvusiu vyru, tačiau, pareigūnai teigia, kad nužudytoji ir įtariamasis yra buvę sugyventiniai.
Aiškėja, kad smurto artimoje aplinkoje orderis buvo išduotas ir vyriškiui artintis prie moters namų buvo uždrausta išvakarėse. Rugpjūčio 3 d. moteris pareigūnams pasiskundė, kad vyras prieš ją smurtauja psichologiškai.
Atvykę policijos pareigūnai išsinagrinėjo situaciją ir surašė vyriškiui smurto artimoje aplinkoje orderį. Tačiau ikiteisminis tyrimas pirmadienį nebuvo pradėtas.
Pirminiais duomenimis, namie buvęs vaikas per antradienio incidentą nenukentėjo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šeimos nario nužudymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
ŽmogžudystėsnužudymasVilniaus rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.