Prienuose aidėjo šūviai – po gaudynių sulaikytas girtas vairuotojas

Paaiškėjo, kad nuo policininkų bandė pasprukti girtas vairuotojas.
Kaip Lrytui pranešė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Jolita Linkevičienė, trečiadienį 06 val. 40 min. Prienuose, Žemaitės gatvėje, policijos pareigūnams stabdomas nestojo automobilis „Volkswagen Golf“.
Galimai neblaivus vairuotojas tik padidino greitį ir nuvažiavo tolyn.
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Persekiojant bėglio automobilį 06 val. 55 min. Basanavičiaus gatvėje, jis taranavo tarnybinį policijos automobilį ir nuvažiavo.
Bėglys buvo persekiojamas, jis nesustoji ir kitam pareigūnų ekipažui užblokavus gatvę.
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Basanavičiaus – Revuonos gatvių sankryžoje stabdant ir blokuojant kelią bėglys nepakluso teisėtiems pareigūnų reikalavimams, todėl tuo metu buvo panaudotas tarnybinis ginklas, peršautos automobilio padangos.
Apie 07 val. 10 min. automobilis buvo sustabdytas Prienuose, Žemaitės gatvėje, vairuotojas sulaikytas, jam nustatytas 2.63 prom. alkoholio girtumas, vyras teisės vairuoti neturi.
Pareigūnai nenukentėjo, neženkliai buvo apgadintos transporto priemonės.
Pasprukti bandęs vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, bei pasipriešinimo valstybės tarnautojui.
Prienaišūviaigirtas vairuotojas
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