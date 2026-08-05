Reakcija į paviešintus vaizdo įrašus – Pravieniškių 1-ajame kalėjime atliktos planinės kratos

2026 m. liepos 30 d. nuo 21.00 val. iki liepos 31 d. 00.00 val. Pravieniškių 1-ojo kalėjimo atviro tipo bausmės atlikimo vietoje buvo atliktos planinės kratos.
Kratos atliktos 109 nuteistųjų gyvenamosiose ir buitinėse patalpose.
Jų metu narkotinės ar psichotropinės medžiagos, alkoholis bei jo surogatai nebuvo rasti.
Lietuvos kalėjimų tarnyba nuosekliai reaguoja į kiekvieną viešojoje erdvėje pasirodančią informaciją, galinčią būti susijusią su laisvės atėmimo vietų įstaigų saugumu ar vidaus tvarkos pažeidimais.
Siekiant užtikrinti nustatytos tvarkos laikymąsi, kalėjimuose nuolat vykdomos planinės ir neplaninės kontrolės priemonės, o kiekvienas galimas pažeidimas yra vertinamas ir tikrinamas.
Lietuvos kalėjimų tarnybaPravieniškių 1-asis kalėjimaskratos
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