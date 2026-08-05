Lietuvos dienaKriminalai

Teismui perduota byla dėl daugiau nei 2 mln. eurų vertės cigarečių kontrabandos

2026 m. rugpjūčio 5 d. 11:39
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du vyrai kaltinami neteisėtai laikę ir gabenę daugiau nei 2 mln. eurų vertės cigaretes iš Latvijos į Lietuvą.
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Tyrimo duomenimis, nusikaltimo vykdytojas E. M. nurodė bendrininkui vykdytojui D. T. vilkiku pargabenti cigaretes iš Latvijos Respublikos ir lydėjo jį važiuodamas kita transporto priemone, stebėdamas aplinką bei kelią.
D. T., vykdydamas nurodymus, perėmė sutartoje vietoje Latvijoje paliktą puspriekabę, kurioje buvo 300 tūkst. vienetų pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir 180 tūkst. vienetų pakelių cigarečių be banderolių. Jų bendra vertė viršijo 2 mln. eurų. Vilkikas su minėtu kroviniu Lietuvos teritorijoje buvo sustabdytas VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnų.
Abiem vyrams buvo pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Už šią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų.
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Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad kaltinamasis D. T. suklastojo tikrus krovinio gabenimo važtaraščius, pasirašydamas ir taip patvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis, kuriuose nurodė, kad krovinių siuntėjai yra Latvijos Respublikos įmonės, bet realiai šios įmonės tokių krovinių nesiuntė. Todėl jam pareikštas kaltinimas ir dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu. Už šią nusikalstamą veiką baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.
kontrabandinės cigaretėsByladokumentų klastojimas
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