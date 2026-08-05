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Varėnos pasieniečiai aptiko jau trečią iš Baltarusijos vedantį tunelį

2026 m. rugpjūčio 5 d. 16:55
VSAT
Antradienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai ties Latežerio kaimu (Druskininkų sav.) aptiko dar vieną, kaip įtariama, neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirtą požeminį tunelį.
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Nustatę vietas prie valstybės sienos, kuriose galėjo būti įrengtas tunelis, pasieniečiai, pasitelkę Lenkijos valstybės sienos apsaugos tarnybos Palenkės ruožo specialistus, atsigabenusius specialią tunelių paieškai skirtą įrangą, jį aptiko.
Paaiškėjo, kad požeminis praėjimas buvo iškastas po fiziniu barjeru maždaug 1,5 metro gylyje. Požeminis praėjimas buvo sutvirtintas rąstais ir lentomis.
Jis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Apšvietus tunelį paaiškėjo, kad Baltarusijos pusėje jo anga buvo uždengta maskuojančiu audiniu.

Pasieniečiai Lazdijų r. užkirto kelią migrantams: bandymas išsikasti požeminį tunelį ir įsibrauti į Lietuvą vėl nepavyko

Kaip ir ankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sieną žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ar kiti asmenys į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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Atlikus būtinus procesinius veiksmus, ši, įtariama, svetimšalių įsibrovimui iš Baltarusijos į Lietuvą organizuoti skirta požeminė komunikacija buvo užversta žemėmis.
Tai jau trečias Varėnos pasienio rinktinės pareigūnų per pastarąsias savaites aptiktas tunelis.
Liepos 23 d. Kabelių pasienio užkardos pareigūnai ties Piesčių kaimu (Varėnos r.) aptiko iš Baltarusijos teritorijos apie 5 metrus į Lietuvos teritorijos gilumą besidriekiantį tunelį. Šis taip pat nebuvo baigtas įrengti ir neturėjo išėjimo į Lietuvos pusę.
Liepos 26 d. Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai ties Pertako kaimu (Lazdijų r.), bevardžio upelio krante, Lietuvos teritorijoje, už 9,5 metro nuo fizinio barjero aptiko nebaigtą kasti apie 11 metrų ilgio tunelį. Jis turėjo driektis po patrulio taku gilyn į Lietuvos teritoriją. Šalia tunelio buvo sukrauti rąstai, galimai skirti atramoms, matėsi iškastas smėlis, o tunelio viduje rasti kibirai.
Per šiuos metus Valstybės sienos apsaugos tarnyba fiksavo 12 atvejų, kai buvo bandoma patekti į Lietuvos Respubliką prasikasant po žeme.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaitunelis
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