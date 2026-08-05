Incidentas įvyko liepos 26 dieną Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, šalia Baltarusijos pasienio.
Teigiama, kad VSAT pareigūnams aptikus tunelį ir sulaikant keletą juo neteisėtai prasmukti bandžiusių migrantų, iš tunelio išlindo dar apie 20 asmenų, kurie užpuolė pasieniečius.
Apie viešai neskelbtą incidentą trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lazdijų politikė Vilma Danauskienė.
Pasieniečiai Lazdijų r. užkirto kelią migrantams: bandymas išsikasti požeminį tunelį ir įsibrauti į Lietuvą vėl nepavyko
„Gal VSAT generolas papasakotų, kaip Varėnos rinktinės ir Kapčiamiesčio užkardos vadovybė neįvertino iš užsienio kolegų gautos operatyvinės informacijos ir išsiuntė mūsų pasieniečius (keturis) prieš daugiau nei DVIDEŠIMTIES lazdomis ir akmenimis ginkluotų migrantų grupę?“ – rašė ji.
Į klausimus, ar migrantai buvo patekę į Lietuvos teritoriją ir ar per incidentą prarasti antrankiai, VSAT „Delfi“ neatsakė motyvuodama, kad vyksta ikiteisminis tyrimas.
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ELTA primena, kad praėjusią savaitę VSAT pranešė apie Lazdijų rajone aptiktą dar vieną tunelį.
Kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą.
„VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad prie valstybės sienos ties Pertako kaimu, tikėtina, kasamas požeminis tunelis“, – pranešime informavo VSAT.
Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiužpuolimas
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