Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 5 d. apie 21 val. 15 min. Varėnos r., Vazgirdonių kaime, name, rasti mirusių moters (gimusi 1975 m.) ir vyro (gim. 1973 m.) kūnai.
Šalia vyro kūno rastas 16-to kalibro vienvamzdis medžioklinis šautuvas.
„Įtariama, kad vyras nušovė moterį ir nusišovė pats“, – pranešė Policijos departamentas.
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Tragedija įvyko praėjus vos dienai po panašaus įvykio Vilniaus rajone – greta sostinės esančioje Avižienių gyvenvietėje vyras nužudė buvusią sugyventinęir susižalojo pats.
Tiek įvykis Vilniaus rajone, tiek ir nauja tragedija Varėnos rajone įvyko tarp šeimos narių.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl šeimos nario nužudymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Tik šiuo atveju, panašu, kad teisti jau nebus ko.
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