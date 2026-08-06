Lietuvos dienaKriminalai

Dar viena šeimyninė tragedija: Varėnos r. vyras nušovė moterį ir nusižudė pats (1)

2026 m. rugpjūčio 6 d. 08:20
Lrytas.lt
Varėnos policijos pareigūnai aiškinasi šeimyninės tragedijos aplinkybes,kuomet, kaip įtariama, vyras nušovė moterį ir nusižudė pats. Įvykis fiksuotas praėjus vos dienai po to, kai panaši tragedija nutiko Vilniaus rajone.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 5 d. apie 21 val. 15 min. Varėnos r., Vazgirdonių kaime, name, rasti mirusių moters (gimusi 1975 m.) ir vyro (gim. 1973 m.) kūnai.
Šalia vyro kūno rastas 16-to kalibro vienvamzdis medžioklinis šautuvas.
„Įtariama, kad vyras nušovė moterį ir nusišovė pats“, – pranešė Policijos departamentas.
Susiję straipsniai
Plungėje pasikėsinta nužudyti vyrą, įtariamasis slapstosi

Plungėje pasikėsinta nužudyti vyrą, įtariamasis slapstosi

Šeimyninė drama greta Vilniaus: moteris nužudyta, susižalojęs vyras su policijos apsauga išvežtas į ligoninę

Šeimyninė drama greta Vilniaus: moteris nužudyta, susižalojęs vyras su policijos apsauga išvežtas į ligoninę (2)

Marijampolės kalėjime nužudytas kalinys – kūnas rastas tualete

Marijampolės kalėjime nužudytas kalinys – kūnas rastas tualete

Tragedija įvyko praėjus vos dienai po panašaus įvykio Vilniaus rajone – greta sostinės esančioje Avižienių gyvenvietėje vyras nužudė buvusią sugyventinęir susižalojo pats.
Tiek įvykis Vilniaus rajone, tiek ir nauja tragedija Varėnos rajone įvyko tarp šeimos narių.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl šeimos nario nužudymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Tik šiuo atveju, panašu, kad teisti jau nebus ko.
nužudymassavižudybėšeimyna
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.