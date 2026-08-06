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Gavę iškvietimą dėl smurto vilniečių šeimoje, pareigūnai pradėjo tyrimą dėl išžaginimo (1)

2026 m. rugpjūčio 6 d. 10:39
Lrytas.lt
Gavę iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje, Vilniaus policijos pareigūnai rado neteisėtai laikomą pistoletą. Ikiteisminis tyrimas pradėtas ne tik dėl neteisėto ginklo laikymo bei smurto artimoje aplinkoje, bet ir dėl išžaginimo.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 5 d. apie 13 val. 40 min. Vilniuje, Krivūlės g., bute, policijos pareigūnams atvykus į iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje, rastas ir paimtas vyro (gim. 1984 m.) neteisėtai laikomas pistoletas „Walther P22“.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl trijų baudžiamojo kodekso straispnių - smurto artimoje aplinkoje, neteisėto ginklo laikymo ir dėl išžaginimo.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Tas, kas lytiškai santykiavo su žmogumi prieš šio valią panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle, baudžiamas laisvės atėmimu nuo vienerių iki septynerių metų.
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