Girtas vyras neteisėtai laikytu šautuvu Kretingos r. nušovė gandrą

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 5 d. apie 21 val. 30 min. gautas pranešimas, kad Kretingos r., Nasrėnų kaime, vyras nušovė gandrą.
Tą pačią dieną apie 22 val. namuose, rastas gandrą nušovęs vyras (gim. 1965 m.). Apžiūros metu, rasti ir paimti neregistruotas mažo kalibro šaunamasis nenustatytos markės ir modelio ginklas su optika ir garso slopintuvu, dėtuvė, kurioje buvo 3 šoviniai.
Girtas (1,53 prom.) įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas skelbia, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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