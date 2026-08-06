Vienas iš kaltinamųjų Eldaras Salmanovas teigė nepripažįstantis kaltės.
„Nepripažįstu kaltės“, – sakė vyras.
E. Salmanovas pasakojo, kad Rusijoje gyvenantis žmogus jo paprašė išsiųsti siuntinį į Rygą.
Vietoje masažuoklių ir kosmetikos reikmenų – sprogstamieji užtaisai: grupė vyrų bendradarbiavo su Rusija
Anot kaltinamojo, masažuoklius ir masažines pagalvėles jam į namus atvežė bendras jo kito žmogaus pažįstamas Viačeslavas Aliochinas. E. Salmanovas tvirtino siuntinį išsiuntęs. Bylos duomenimis, vėliau paaiškėjo, kad masažuokliuose ir masažinėse pagalvėlėse buvo paslėpti padegamieji įtaisai.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Šarūnas Astrauskas E. Salmanovo klausė apie karą Ukrainoje. Prokuroras paklausė kaltinamojo, ar jis sutinka, kad būtent Rusija užpuolė Ukrainą.
E. Salmanovas tiksliai į klausimą neatsakė.
„Aš myliu taiką“, – pareiškė vyras.
Susiję straipsniai
Kitas kaltinamasis byloje Vadymas Borsukas taip pat buvo apklaustas ketvirtadienį. Jis yra kito kaltinamojo Vasilijaus Kovačo sūnėnas.
Bylos duomenimis, V. Borsuką V. Kovačas pasiėmė kartu, kai iš Latvijos į Vilnių vežė siuntinį su masažinėmis pagalvėlėmis.
V. Borsukas teisme sakė Vilniuje susitikęs su žmogumi, kuriam V. Kovačas parodė automobilyje vežtą siuntinį. Šį siuntinį vyras esą pasiėmė.
Teisėsauga įtaria, kad nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje
Kaltinimai byloje pateikti penkiems vyrams: Aleksandrui Šuranovui, Danilui Jenciui, V. Kovačui, V. Borsukui ir Eldarui Salmanovui. Kaltinamieji yra Ukrainos, Lietuvos ir Rusijos piliečiai.
Baudžiamojon atsakomybėn patraukti vyrai byloje yra kaltinami organizavimu ir planavimu įvykdyti teroro aktus skirtingose valstybėse veikiant organizuotoje teroristinėje grupėje. Jie buvo sulaikyti Lietuvos ir kitų valstybių teritorijose.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2024 m. liepos 19 d. Lietuvos pilietis, veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo DHL bei DPD bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo bei transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus išsiuntė keturias siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais.
Dvi iš šių siuntų buvo adresuotos ir DHL krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – adresuotos ir išsiųstos į Lenkiją DPD krovininiais vilkikais.
Pirmoji siunta, veikiama iš anksto užprogramuoto elektroninio laikmačio, detonavo ir užsidegė Leipcigo oro uoste ankstų liepos 20 d. rytą, prieš pat krovinio pakrovimą į jungiamojo skrydžio (Vilnius–Leipcigas–Jungtinė Karalystė) DHL krovininį lėktuvą.
Antroji siunta užsidegė liepos 21 d. naktį DPD krovininiame vilkike, važiavusiame per Lenkiją. Jungtinę Karalystę pasiekusi siunta Birmingeme esančiame DHL sandėlyje užsidegė dar maždaug po paros, taip pat nakties metu.
Ketvirtas siuntinys, gabentas DPD krovininiu sausumos transportu, neužsidegė dėl gedimo įtaise ir buvo perimtas pareigūnų. Jį ištyrus buvo nustatytas šių įrenginių sprogstamųjų-padegamųjų įrenginių mechanizmas ir įvertintas keltas pavojingumas.
Kaltinamajame akte nurodyta, kad kaltinamieji sprogstamuosius užtaisus slėpė siuntose, kuriose buvo pečių masažuokliai, kūno priežiūros priemonės.
Visi kaltinamieji byloje pareiškė nepripažįstantys savo kaltės.
Pasak pareigūnų, Vilniuje teisiami kaltinamieji yra vykdytojai, tarpininkai, o nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje ir nepasiekiami. Nustatyta, kad nusikaltimus organizavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausioji žvalgybos valdyba.
Ši baudžiamoji byla atskirta nuo didelės apimties sudėtingo Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliekamo tyrimo, kuriame šiuo metu nustatyta ne mažiau kaip 16 įvairių valstybių piliečių, organizavusių, planavusių ir prisidėjusių vykdant teroristinius nusikaltimus skirtingose šalyse.
Tyrimo duomenimis, organizuojant ir rengiantis įvykdyti teroro aktus, atskiroms užduotims buvo pasitelkiami Rusijos, Latvijos, Estijos, Lietuvos, Ukrainos piliečiai, dažniausiai – socialiai pažeidžiami žmonės, kurie tuo tikslu buvo ieškomi pasinaudojant pažintimis, verbuojant ir palaikant ryšį per „Telegram“ programą bei siūlant atlygį ir atsiskaitant kriptovaliuta.
TerorizmasVilniaus apygardos teismas (VAT)Padegimai
Rodyti daugiau žymių