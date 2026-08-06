Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 5 d. apie 10 val. 03 min. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Viršuliškių g., pas moterį (gimusi 1936 m.) į butą užėjo nepažįstama moteris, teigdama kad atnešė pensiją.
Nepažįstama moteris paprašė paieškoti grąžos, o buto savininkei atsinešus turimas santaupas ir ieškant grąžos, atėjūnė pagriebė visus turimus pranešėjos pinigus ir paspruko.
Padaryta turtinė žala 7 000 eurų.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.