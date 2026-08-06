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Pensijų išnešiotoja apsimetus moteris Vilniuje apvogė senolę (1)

2026 m. rugpjūčio 6 d. 10:03
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško moters, kuri apsimetusi pensijų išnešiotoja apvogė senolę.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 5 d. apie 10 val. 03 min. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Viršuliškių g., pas moterį (gimusi 1936 m.) į butą užėjo nepažįstama moteris, teigdama kad atnešė pensiją.
Nepažįstama moteris paprašė paieškoti grąžos, o buto savininkei atsinešus turimas santaupas ir ieškant grąžos, atėjūnė pagriebė visus turimus pranešėjos pinigus ir paspruko.
Padaryta turtinė žala 7 000 eurų.
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VagystėVilniussenolė
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