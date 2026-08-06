Lietuvos dienaKriminalai

Po egzekucijos Marijampolės kalėjime iš žudiko spintos lenda nauji kraupūs skeletai

2026 m. rugpjūčio 6 d. 07:15
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42 metų kaliniui antradienio popietę kameros tualete pasmaugus kitą laisvės atėmimo bausmę atliekantį vyrą, paaiškėjo daugiau kraupaus nusikaltimo detalių.
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