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Kriminalai
Po egzekucijos Marijampolės kalėjime iš žudiko spintos lenda nauji kraupūs skeletai
2026 m. rugpjūčio 6 d. 07:15
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42 metų kaliniui antradienio popietę kameros tualete pasmaugus kitą laisvės atėmimo bausmę atliekantį vyrą, paaiškėjo daugiau kraupaus nusikaltimo detalių.
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Žmogžudystė
Marijampolės kalėjimas
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