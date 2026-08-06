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Ties Kryžkalniu muitinės kriminalistai sulaikė didžiausią šiemet cigarečių siuntą – verta apie 2,4 mln. eurų (2)

2026 m. rugpjūčio 6 d. 10:57
Muitinės kriminalinė tarnyba
Pasitvirtina Muitinės kriminalinės tarnybos analitikų skelbtos tendencijos dėl didelių kiekių nelegalių cigarečių įvežimo į Lietuvą iš Latvijos teritorijos.
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Praėjusią savaitę MKT pareigūnai ties Kryžkalniu (Raseinių raj.) sulaikė vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik pusė milijono pakelių nelegalių cigarečių. Rūkalai, kaip įtariama, pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose.
Tai didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje.
Talkindami nelegalios migracijos kontrolę vykdantiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams, MKT pareigūnai pastarosiomis savaitėmis vykdo sustiprintą kontrolę pagrindiniuose šalies keliuose.

Didžiausias kontrabandos sulaikymas šiemet – vilkikas vežė cigarečių už 2,4 mln. eurų: pasidalijo vaizdo įrašu

Liepos 30 d. muitinės kriminalistų patrulis kelyje A1 Vilnius – Klaipėda, ties Kryžkalniu sustabdė ir patikrino iš Latvijos įvažiavusį krovininį vilkiką DAF.
Pareigūnams atvėrus puspriekabės duris, paaiškėjo, jog vidus pilnas padėklų su balta polietilenine plėvele apvyniotomis dėžėmis. Keletą jų patikrinus, dėžių viduje rastos cigaretės. Tuomet DAF palydėtas iki Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto, kur buvo detaliai fiziškai patikrintas.
Tikslus sulaikytų cigarečių kiekis ir vertė bus nustatyti vėliau, bet preliminariais duomenimis iš viso vilkike rasta 19 padėklų su 903 dėžėmis cigarečių. Tai maždaug 451 500 pakelių įvairių rūšių („Marlboro Gold“, „Winston Blue“, „Minsk Superslims“, „NZ Gold“) cigarečių. Dalis rūkalų buvo pažymėti Baltarusijos banderolėmis, dalis – be banderolių.
Bendra nelegalių cigarečių vertė (su privalomais sumokėti mokesčiais) – apie 2,4 mln. eurų.
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MKT Klaipėdos skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. 
Vilkiko vairuotojui, kuris teisinosi nežinojęs apie gabenamą krovinį, ikiteisminio tyrimo pareigūno sprendimu skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir privaloma registracija policijos įstaigoje. Įtariamajam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Pernai Lietuvos muitinės pareigūnai ikiteisminiuose tyrimuose sulaikė beveik 7 mln. pakelių nelegalių cigarečių, dažniausiai įvežtų iš Latvijos. Turimi duomenys patvirtina, kad Latvijoje falsifikuojamos tiek žinomų pasaulinių tabako įmonių, tiek baltarusiškos cigaretės.
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