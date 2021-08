Savaitgalį užgesinti 53 gaisrai, žuvo žmogus

Sekmadienio naktį, apie 0 val. 15 min., buvo gautas pranešimas, kad Utenos rajone, Pačkėnų kaime dega lauko virtuvė, o viduje gali būti žmogus. Kai atvyko ugniagesiai, pastatas skendėjo liepsnose, jo stogas buvo sukritęs. Apmalšinę liepsnas, ugniagesiai iš patalpos išnešė nukentėjusį vyrą, kuriam medikai konstatavo mirtį. Gaisro metu sudegė lauko virtuvės stogas, smarkiai apdegė vidus.

Sekmadienį, apie 7 val. 05 min., buvo gautas pranešimas apie sprogimą Šiauliuose, Mažosios Lietuvos gatvėje esančiame gyvenamajame name. Atvykus ugniagesiams, pastatas buvo sugriuvęs, o du traumuoti žmonės iš įvykio vietos išvežti į gydymo įstaigą. Ugniagesiai gelbėtojai ardė pastato konstrukcijas ir jas perpylė vandeniu. Namo garaže buvo rastas sudegęs automobilis, užgriuvęs pastato nuolaužomis. Be to, buvo apgadintas kaimyninis namas ir automobilis. Įvykis tiriamas.

Penktadienį, apie 16 val. 14 min., gausios ugniagesių pajėgos gesino įsiplieskusį gaisrą Kauno rajone, Samylų seniūnijoje, Girionių kaime, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Atvykus ugniagesiams, degė pastato pastogė. Gaisro metu dalinai nudegė medinės stogo konstrukcijos, nuardyta dalis skardinio stogo, apdegė elektros instaliacijos laidai, sulietos vandeniu žemiau esančios patalpos.

Pastato dalyje, kurioje kilo gaisras, žmonių nebuvo, o iš gretimo kolegijos korpuso ugniagesiai evakavo dienos šokių stovykloje buvusius vaikus. Gaisras buvo likviduotas apie 18 val. 53 min.

Tą pačią diena, apie 14 val. 16 min., Kupiškio rajone, Gedimino gatvėje degė ūkinis pastatas, kurio viena dalis mūrinė, o kita – medienos rąstų. Atvykus ugniagesiams, pastatas degė atvira liepsna. Gaisro metu nudegė ir nuardyta didžioji dalis pastato stogo, pradegė ir nuardyta perdanga, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai. Ugniagesiams pavyko apsaugoti prie ūkinio pastato priblokuotą malkinę.

Šeštadienio naktį ugnis nusiaubė ir dvi pirtis Anykščių ir Telšių rajonuose. Pranešimą apie Anykščių rajone, Debeikių seniūnijoje, Ragaišių kaime degančią pirtį ugniagesiai gavo apie 22 val. 56 min. Atvykus ugniagesiams, karkasinė pirtis ant ratų degė atvira liepsna. Gaisro metu sudegė visos degiosios pirties dalys, liko termiškai paveiktas metalinis važiuoklės rėmas ir metalinė pirties krosnelė.

Apie 0 val. 58 min. ugniagesiams buvo pranešta apie degančią pirtį Telšių rajone Ryškėnų kaime. Gaisro metu apdegė ir įkrito pastato stogas, sudegė dalis išorinių sienų, apdegė viduje buvę daiktai.

Sekmadienį, apie 16 val. 01 min., ugniagesiai gesino įsiplieskusį gaisrą Vilniaus rajone, Šatrininkų seniūnijoje, Grigaičių kaime. Buvo pranešta, kad dviejų aukštų pastate gaisras kilo pirmame aukšte, viduje gali būti žmogus. Atvykus ugniagesiams, dviejų aukštų gamybinės paskirties pastato vidus buvo stipriai uždūmintas. Antrame aukšte įrengtame autoservise ant keltuvo atvira liepsna degė lengvasis automobilis „Chrysler“. Gaisro metu sudegė automobilio degiosios detalės, pradegė medinė pastato perdanga, išdegė patalpa pirmajame aukšte. Autoserviso, 500 kv. m patalpoje, sudegė suvirinimo aparatas, aprūko visa patalpa. Kitą pastato dalį ugniagesiams pavyko apsaugoti. Žmonės gaisre nenukentėjo, įvykis tiriamas.

Ugniagesių pagalbos reikėjo ir gelbėjimo darbų metu. Penktadienį, 15 val. 58 min., Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į Taikos prospektą, nes buvo gautas pranešimas, kad ant žmogaus užvirto žemės, jis yra be sąmonės. Atvykus ugniagesiams, vyras, kuris kasė šulinį, buvo prispaustas žemių. Nukentėjusysis išlaisvintas, paguldytas ant neštuvų ir perduotas atvykusiems medikams.

Šeštadienį, apie 18 val. 49 min., ugniagesių pagalbos prisireikė Klaipėdoje, Danės gatvėje, kur vyras buvo nukritęs dvistiebio burlaivio „Olga“ denyje. Ugniagesiai padėjo vyrui išlipti iš laivo ant kranto ir perdavė medikams.

Savaitgalį ugniagesiai 28 kartus vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusių medžių.