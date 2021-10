Po sprogimo Kazlų Rūdoje užsiliepsnojo namas, nukentėjo žmogus

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, penktadienį apie 6 val. 52 min. gautas pranešimas apie tai, kad Kazlų Rūdoje, Marijampolės g., namas dega atvira liepsna.

Į įvykio vietą išsiųstos Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente lrytas.lt sužinojo, kad pagal pradinę ugniagesiams perduotą informaciją, name visų pirma nugriaudėjo sprogimas, o po to pasirodė liepsna. Pasak pranešimo, per incidentą nukentėjo žmogus.

Į įvykio vietą buvo nusiųstos trys autocisternos.

Atvykus gelbėtojams vieno aukšto medinis namas degė atvira liepsna. Žmonės iš jo buvo išėję, rastas vienas nukentėjęs žmogus. Jis apdegė. Nukentėjusį greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.

Apie 7 val. 42 min. gaisras buvo lokalizuotas, netrukus ir visai užgesintas.

Apžiūrinėdami gaisravietę ugniagesiai konstatavo, kad informacija dėl sprogimo pasitvirtino - namo viduje aptikta sprogimo bangos išversta vidinė pertvarą.

Dėl įvykio pradėtas tyrimas, gaisrų specialistai aiškinasi incidento aplinkybes.