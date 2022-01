Savaitgalį gaisrų metu vienas žmogus žuvo, du smarkiai apdegė, šeimai pavyko išsigelbėti

Šeštadienį, 17 val. 36 min., buvo pranešta apie gaisrą gyvenamajame name Širvintų rajone, Gelvonų seniūnijoje, Liukonių kaime. Atvykus ugniagesiams, atviro degimo nebuvo, tačiau viduje tvyrojo daug dūmų. Name jie rado ir į lauką išnešė vyrą be gyvybė ženklų. Ugniagesiai jį gaivino, kol atvyko greitosios pagalbos medikai, tačiau pastarieji konstatavo vyro mirtį. Gaisro metu apdegė lova, grindys, siena. Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.

Tą pačią dieną, 14 val. 13 min., Tauragėje, Stoties gatvėje, atvira liepsna degė butas medinio daugiabučio namo pirmajame aukšte. Gaisro metu apdegė šio buto gyventojas. Jis buvo išvežtas į ligoninę. Iki atvykstant ugniagesiams, pro antrojo aukšto langą, padedant kitiems gyventojams, išsigelbėjo vyras, moteris, dvejų metų vaikas ir šuo. Moteris su vaiku buvo išvežti į ligoninę stebėjimui. Iš namo ugniagesiai išnešė 3 dujų balionus.

20 val. 14 min. Vilniuje, Filaretų gatvėje, liepsnojo medinė vasaros virtuvė. Pastate ugniagesiai rado ir išnešė apdegusį vyrą. Jis buvo perduotas greitosios pagalbos medikams ir išvežtas į ligoninę. Gaisro metu išdegė dalis vasaros virtuvės, sudegė dalis stogo.

Penktadienį vidurdienį Telšių rajone, Upynos seniūnijoje, Kirklių kaime, atvira liepsna degė gyvenamasis namas. Gaisro metu išdegė jo mansarda, sudegė 60 kv. m stogo. Dūmų detektoriaus name nebuvo.

Šeštadienį vakare Trakuose, Sodžiaus gatvėje, liepsnojo kambarys gyvenamajame name. Gaisro metu apdegė dviejų kambarių butas. Ugniagesiai iš namo išnešė 2 dujų balionus. Dūmų detektoriaus name nebuvo.

23 val. 13 min. Alytuje, Draugystės gatvėje, atvira liepsna degė du ūkiniai pastatai. Vienas jų sudegė visiškai, kito, priblokuoto, sudegė stogas ir siena. Gaisro metu taip pat sudegė du dviračiai ir staklės. Ugniagesiai nuo liepsnų apsaugojo du gyvenamuosius namus.

Sekmadienį, 13 val. 39 min., pranešta apie gaisrą gyvenamajame name Telšiuose, Ramunės Sodų 2-ojoje gatvėje. Atvykus ugniagesiams, namas jau buvo apimtas liepsnų. Gaisro metu sudegė 80 kv. m namo stogo ir 10 kv. m priblokuoto garažo sienos. Iš garažo ugniagesiai išnešė dujų balioną. Name įrengtas dūmų detektorius gaisro metu neveikė.

Apie 21 val. Kaišiadorių rajone, Kruonio seniūnijoje, Vladipolio kaime, atvira liepsna degė medinis gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, jo stogas jau buvo sukritęs.

Penktadienį, 14 val. 5 min., buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Pušyno gatvėje, automobilis garaže prispaudė vyrą. Ugniagesiai vyrą gaivino, kol atvyko medikai, deja, pastarieji konstatavo vyro mirtį.

Sekmadienio naktį, 3 val. 50 min., gautas pranešimas iš gyventojo, kad Panevėžio rajone, Bernatonių kaime, jis buvo įlūžęs Sanžilės upėje, dabar yra ant ledo ir bijo eiti. Atvykus ugniagesiams, vyras stovėjo kitoje upelio pusėje. Ugniagesiai jį perkėlė per upę ir perdavė greitosios pagalbos medikams.

Savaitgalį ugniagesiai ne kartą teikė pagalbą nuo potvynio Šilutės rajone nukentėjusiems gyventojams. Šeštadienį Žalgirių kaime du gelbėtojai su hidrokostiumais brido apie pusę kilometro apsemtu keliu, kad pasiektų gyventojus, ir plukdėsi valtį. Jie iš apsemtos zonos perkėlė 4 gyventojus.

Sekmadienį po vidurdienio ugniagesiai Žalgirių kaime teikė pagalbą ESO darbuotojams. Gelbėjimo valtimi ESO darbuotojai apie 1 km buvo plukdomi iki elektros pastotės, ten buvo atliekami remonto darbai.

Apie 17 val. tame pačiame kaime ugniagesiai gelbėtojai ESO darbuotojus kartu su seniūnu plukdė iki apsemtų namų suteikti pagalbos gyventojams.