Pirmadienį šalies keliuose užfiksuoti 53 eismo įvykiai, nukentėjo 3 žmonės

Lietuvos kelių policijos tarnyba (LKPT) praneša, kad apie 8.53 val. Vilniaus rajone, Varniškės kaime, Molėtų plente (danga šlapia), po susidūrimo su briedžiu važiuojamojoje kelio dalyje sustojo 67 metų vyro vairuojamas automobilis „Renault Mégane Scénic“. Iš paskos važiavęs automobilis „Saab 9–3“ taip pat sustojo. Ta pačia kryptimi važiavęs automobilis „Audi Q5“, vairuojamas 56 metų moters, atsitrenkė į automobilio „Saab“ galą, o šis nuo smūgio – į minėtą „Renault“. Nukentėjo automobilio „Saab“ 36 metų vairuotojas ir 18 metų keleivis (abu Ukrainos piliečiai).

Apie 12.40 val. Vilniuje, Laisvės prospekto ir J. Baltrušaičio gatvės sankryžoje, miesto maršrutinis autobusas „Solaris Urbino“, vairuojamas 55 metų vyro, sukdamas į dešinę, kliudė per pėsčiųjų perėją važiavusį elektrinį paspirtuką. Jį vairavo ir nukentėjo 16 metų paauglys (pristatytas į ligoninę).

Pirminiais duomenimis, per parą – 53 eismo įvykiai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės – 6 (Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje, Pagėgių savivaldybėje (Lumpėnų k.), Rokiškio rajone (Obelių Priemiesčio k.), Šilutės rajone (Saugų k.).

Transporto priemonių susidūrimų su gyvūnais (barsuku, briedžiais (3), kiškiu, stirnomis,) atvejų – 18 (Rietavo savivaldybėje (20.40 val. Užpelių k.) ir Anykščių (6.52 val. Naujųjų Elmininkų k.), Ignalinos – 2 (3.48 val. krašto kelyje Ignalina–Didžiasalis; 6.24 val. Taboro k.), Joniškio (21.09 val. Petraitėlių k., krašto kelyje Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė), Kelmės (22.56 val. krašto kelyje Kelmė–Tytuvėnai), Kėdainių (7.07 val. Pelėdnagių k., krašto kelyje Jonava–Kėdainiai–Šeduva), Pakruojo (6.46 val. Vaišvydžių k.), Panevėžio (6.43 val. Smilgių vs.), Prienų (7.49 val. Lielionių k., magistraliniame kelyje A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė), Rokiškio (6.27 val. Bajorų k.), Šalčininkų (21.04 val. Mištūnų k.), Šiaulių (4.50 val. magistraliniame kelyje A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas), Šilalės (6.57 val. Laukuvos mstl., Žemaičių pl.), Širvintų (22.14 val. Dobrovolės vs.), Švenčionių (9.26 val. Paraisčio vs.), Ukmergės (10.26 val. Jonuškų k.), Vilniaus (6.39 val. Varniškės k.) rajonuose).