Savaitgalį ugniagesiai gesino 155 gaisrus: žuvo vienas žmogus, 2 patyrė sužalojimus

Kaip praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), gaisrų metu vienas žmogus žuvo, du buvo traumuoti.

Penktadienį, apie 23 val., pražūtingas gaisras kilo gyvenamajame name Kretingos rajone, Darbėnų seniūnijoje, Laukžemės kaime. Atvykus ugniagesiams, iš gyvenamojo namo veržėsi dūmai. Su kvėpavimo organų apsaugos aparatais įėję į vidų, ugniagesiai virtuvėje rado ir į lauką išnešė moterį be sąmonės. Atvykę greitosios pagalbos medikai konstatavo jos mirtį. Iki atvykstant ugniagesiams iš namo ten buvęs vyras išnešė moterį. Po medikų apžiūros dėl galimo apsinuodijimo dūmais jie abu buvo išvežti į ligoninę. Gaisro metu išdegė kambarys, sudegė jame buvę baldai ir daiktai, aprūko pirmasis namo aukštas. Autonominių dūmų detektorių name nebuvo.

Tą pačią dieną, 10.23 val., ugniagesiai buvo iškviesti į Tauragės rajono Batakių kaimą. Jiems atvykus, gyvenamajame name jautėsi dūmų kvapas, gaisro nebuvo. Iš namo jie išnešė gyventoją, turintį negalią. Po greitosios pagalbos medikų apžiūros jis buvo išvežtas į ligoninę. Ugniagesiai užgesino krosnį, išėmė pakuras, išvėdino patalpas. Dūmų detektorių name nebuvo.

Apie 11.20 val., Šilalės rajone, Laukuvos seniūnijoje, Tautvilų kaime, atvira liepsna degė medinis gyvenamasis namas. Gaisro metu išdegė pastato vidus, sudegė perdanga ir namų apyvokos daiktai. Ugniagesiai nuo liepsnų apsaugojo vasaros virtuvę ir ūkinį pastatą. Gaisro priežastis – krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai.

Apie 18.18 val. buvo gautas pranešimas, kad Elektrėnų savivaldybėje, Vievio seniūnijoje, Zabakos kaime, medžio ir miško apdirbimo įmonės sandėlyje dega sukrautos pjuvenos. Atvykus ugniagesiams, iš pastato veržėsi dūmai. Gaisro metu apdegė ir vandeniu buvo sulieta apie 100 kub. m pjuvenų. Įmonės darbuotojai, pasitelkę traktorių ir savivartį, į lauką išvežė apie 40 kub. m pjuvenų. Kilus gaisrui pradėjo veikti pastate įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema.

Apie 19.07 val. Šalčininkų rajone, Dieveniškių seniūnijoje, Jurgelionių kaime, liepsnojo du ūkiniai pastatai ir gyvenamojo namo stogas. Gaisro metu sudegė ūkinių pastatų stogai, išdegė jų vidus, sudegė gyvenamojo namo priestato stogas, dalis namo stogo, išdegė palėpė. Dūmų detektoriaus name nebuvo.

Apie 20.01 val. buvo pranešta, kad Rokiškio rajone, Ilagalaukių kaime, Ilgalaukių miške, dega durpinga miško paklotė. Atvykus ugniagesiams, smilkimas vyko po miško paklote. Privažiuoti iki gaisro židinio buvo neįmanoma, ugniagesiai gelbėtojai iki jo ėjo pėsčiomis. Gesinant gaisrą talkino 3 miškininkai. Gaisro metu išdegė apie 0,5 ha durpingos miško paklotės, apdegė medžiai.

Šeštadienį, 7.38 val., Vilniuje, Popieriaus gatvėje, iš dviejų aukštų medinio daugiabučio veržėsi dūmai. Gaisro metu išdegė vieno buto kambarys, apdegė baldai.

Apie 11.42 val. Kauno rajone, Zapyškio seniūnijoje, Šiulių kaime, atvira liepsna degė ūkinis pastatas. Atvykus ugniagesiams, jis jau buvo sukritęs. Įtariama, kad pastatas galėjo užsidegti nuo šalia kūrento laužo.

Apie 16 val. Kaune, Ringuvos gatvėje, liepsnojo du sandėliukai, nuo jų pradėjo degti ir trečiasis. Gaisro metu sudegė visi 3 sandėliukai. Ugniagesiai išsaugojo šalia stovinčius medinius gyvenamuosius namus.

Apie 17.49 val. Kupiškio rajone, Subačiaus seniūnijoje, Lukonių kaime, gyvenamojo namo verandoje degė baldai ir namų apyvokos daiktai. Gaisro metu taip pat apdegė ir buvo nuardytos lubos.

Apie 18.13 val. Kėdainių rajone, Josvainių seniūnijoje, Šingalių kaime, atviroje teritorijoje tarp katilinės ir ūkinės paskirties pastato degė 7 vandens konteineriai ir 9 sunkvežimio padangos. Gaisro metu konteineriai ir padangos sudegė, taip pat sudegė 36 kv. m katilinės sienos, apdegė 25 kv. m ūkinės paskirties pastato sienos.

Apie 19 val. Joniškyje, Žemaičių gatvėje, daugiabučio gyvenamojo namo balkone penktajame aukšte degė sukrautos šiukšlės. Iš ketvirtojo ir penktojo aukštų buvo evakuota 15 gyventojų. Gaisro metu išsilydė 10 kv. m plastikinės balkono sienos apšiltinimo dalies, apdegė 2 kv. m medinių grindų.

Sekmadienį, 8.50 val., gaisras kilo viename iš daugiabučio butų Vilniuje, Fabijoniškių gatvėje. Iš buto antrajame aukšte veržėsi dūmai. Virtuvėje apdegė viryklė su puodais ir spintelės. Gaisras buvo užgesintas iki atvykstant ugniagesiams. Buto gyventoją apžiūrėjo greitosios pagalbos medikai. Ji nenukentėjo. Dūmų detektoriaus bute nebuvo.

Apie 10.45 val. gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone, Kalvelių kaime, liepsnoja parduotuvė. Gaisro metu medinis pastatas bei jame buvusi įranga sudegė. Ugniagesiai išsaugojo šalia stovintį medinį namą. Priešgaisrinė signalizacija parduotuvėje buvo įrengta.

Apie 14.27 val. pranešta apie gaisrą daugiabutyje Plungės rajone, Alsėdžių miestelyje. Gaisras kilo bute, kuriame šiuo metu niekas negyveno. Jo metu apdegė namų apyvokos daiktai, palėpėje sudegė dalis medinės perdangos.

Apie 16.09 val. buvo gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Galgių kaime, atvira liepsna dega miško paklotė. Gaisro metu išdegė 1 ha paklotės.

Apie 21.42 val. Jonavos rajone, Šveicarijos seniūnijoje, Ratušėlių kaime, liepsnojo medinis sodo namelis. Gaisro metu sudegė pastato stogas, išdegė vidus, sudegė medinė lauko terasa, baldai ir namų apyvokos daiktai.

Kelios minutės iki vidurnakčio Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje, bendrabutyje degė butas. Gaisro metu sudegė jame buvę daiktai. Iš pastato buvo evakuoti 32 žmonės.

Gegužės 15-osios, pirmadienio naktį, Ukmergės rajone, Vidiškių seniūnijoje, Šventupės kaime, dviejose vietose degė 3 vasarnamiai. Vienas vasarnamis sudegė visiškai, kiti smarkiai apdegė.

Šeštadienį rytą buvo gautas pranešimas, kad Jurbarko rajone, Skirsnemunės seniūnijoje, Kartupėnų kaime, Nemune pastebėtas skenduolis. Atvykę ugniagesiai ištraukė moters kūną.

Apie 13.29 val. pranešta, kad Jurbarko rajone, Skirsnemunės seniūnijoje, Naukaimio II kaime, nukrito ir apvirto motosklandytuvas. Iki atvykstant ugniagesiams pilotą išlaisvino ir greitosios pagalbos medikams perdavė gyventojai, deja, medikai konstatavo vyro mirtį.

Apie 14.24 val. pranešta, kad Telšių rajone, Ryškėnų seniūnijoje, Rubežaičių kaime, kanale plūduriuoja vyro kūnas. Jį ištraukė ugniagesiai.

Apie 19.22 val. ugniagesiai Švenčionių rajone, Pabradėje, išlaisvino mergaitės koją, įstrigusią dviračio rėme.

Apie 15.07 val. iš policijos buvo gautas prašymas Vilniuje, Pilaitės prospekte, nuo apleisto pastato nukelti 9 metų berniuką. Ugniagesiai berniuką sėkmingai nukėlė.

Apie 21.26 val. gautas pranešimas, kad Skuode, Krantinės gatvėje, tvenkinyje skęsta žmogus. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, vyrą jau buvo ištraukę policijos pareigūnai. Ugniagesiai nunešė jį į greitosios pagalbos automobilį. Vyras buvo sušalęs, medikai jį išvežė į ligoninę.

Sekmadienį, 15.37 val., buvo pranešta, kad Klaipėdoje, Laukininkų gatvėje, riedlenčių parke, vaikas įkrito tarp rampų ir susižeidė ranką. Atvykę ugniagesiai jį paguldė ant neštuvų ir nunešė į greitosios pagalbos automobilį.

Apie 10.45 val. Rokiškio rajone, Juodupės seniūnijoje, Skuomantų kaime, ugniagesiai gelbėjo į srutų duobę įkritusią karvę. Naudodami gelbėjimo virves, jie ištraukė gyvulį iš duobės.