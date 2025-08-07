Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Patys nesugebėję suvaldyti motociklų Vilniuje ir Trakų r. nukentėjo du žmonės

2025 m. rugpjūčio 7 d. 09:50
Lrytas.lt
Trečiadienį Vilniuje ir Trakų rajone patys nesugebėję suvaldyti motociklų susižalojo du žmonės - vyras ir mergina. Pirminiais duomenimis, mergina nukentėjo nesunkiai, tuo tarpu vyriškis paliktas gydytis ligoninėje.
Visų pirma policijai pranešta apie motociklo avariją Trakų r., Stirnių kaime (Lentvario seniūnija). Vilniaus ligoninės slaugytoja pranešė, kad greitosios pagalbos medikai atvežė per avariją nukentėjusią merginą (gimusi 2004 m.). Ji apie 21 val. 27 min. pati nesuvaldė motociklo ir nukrito.
Merginos sužalojimai nebuvo sunkūs. Suteikus pagalbą, ji išleista gydytis į namus.
Tuo tarpu vakare Vilniaus pakraštyje įvykusioje avarijoje vyras motociklininkas nukentėjo sunkiau. Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 6 d. apie 21 val. 42 min. Vilniuje, Liepkalnio g. ir Katiliškių g. žiedinėje sankryžoje, motociklas „Suzuki GSX-R 1000“, vairuojamas vyro (gim. 1991 m.), atsitrenkė į atitvarus.
Apie avariją pranešė pravažiuojantis įvykio liudininkas. Jis sakė, kad motociklininkas važiavo dideliu greičiu, žiedinėje sankryžoje trenkėsi į bortelį ir vertėsi. Atsitrenkęs į tvorą motociklininkas nukrito griovyje, jo motociklas subyrėjo gabalais.
Liudininkas sakė, kad po avarijos vyras judina kojas, sąmonės jis neprarado.
Greitosios pagalbos medikai sužalotą motociklininką išvežė į ligoninę. Čia jis medikams dar kartą patvirtino, kad motociklo nesuvaldė pats.
Dėl įvairių sužalojimų vyras gydomas ligoninėje.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
