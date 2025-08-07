Patys nesugebėję suvaldyti motociklų Vilniuje ir Trakų r. nukentėjo du žmonės

Visų pirma policijai pranešta apie motociklo avariją Trakų r., Stirnių kaime (Lentvario seniūnija). Vilniaus ligoninės slaugytoja pranešė, kad greitosios pagalbos medikai atvežė per avariją nukentėjusią merginą (gimusi 2004 m.). Ji apie 21 val. 27 min. pati nesuvaldė motociklo ir nukrito.
Merginos sužalojimai nebuvo sunkūs. Suteikus pagalbą, ji išleista gydytis į namus.
Tuo tarpu vakare Vilniaus pakraštyje įvykusioje avarijoje vyras motociklininkas nukentėjo sunkiau. Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 6 d. apie 21 val. 42 min. Vilniuje, Liepkalnio g. ir Katiliškių g. žiedinėje sankryžoje, motociklas „Suzuki GSX-R 1000“, vairuojamas vyro (gim. 1991 m.), atsitrenkė į atitvarus.
Apie avariją pranešė pravažiuojantis įvykio liudininkas. Jis sakė, kad motociklininkas važiavo dideliu greičiu, žiedinėje sankryžoje trenkėsi į bortelį ir vertėsi. Atsitrenkęs į tvorą motociklininkas nukrito griovyje, jo motociklas subyrėjo gabalais.
Liudininkas sakė, kad po avarijos vyras judina kojas, sąmonės jis neprarado.
Greitosios pagalbos medikai sužalotą motociklininką išvežė į ligoninę. Čia jis medikams dar kartą patvirtino, kad motociklo nesuvaldė pats.
Dėl įvairių sužalojimų vyras gydomas ligoninėje.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
