Miške greta Vilniaus keturračiu važiavęs vaikinas trenkėsi į medį – prireikė medikų

2025 m. rugpjūčio 8 d. 15:20
Lrytas.lt
Greitosios pagalbos medikų ir policijos pareigūnų prireikė penktadienį po pietų miške greta Vilniaus keturračiui atsitrenkus į medį. Per incidentą nukentėjo keturračiu važiavęs vaikinas.
Pranešimas apie avariją rugpjūčio 8 d. gautas apie 13 val. 24 min. Vilniaus policijai buvo pranešta, kad maždaug prieš pusvalandį miške ties Gulbinų g., prie Gulbino ežero, vaikino vairuojamas keturratis trenkėsi į medį. 
Pasak pranešimo, ar jaunuolis buvo kuriam laikui praradęs sąmonę nėra žinoma. Vaikinas skundėsi kojų ir rankų skausmais.
Vaikinas praeivio paprašė paskambinti jo draugui, šis į pagalbą atlėkė dviračiu.
Atskubėję medikai keturračio vairuotojui pradėjo teikti pirmąją pagalbą, o policijos pareigūnai pradėjo aiškintis nelaimės aplinkybes.
