Miške greta Vilniaus keturračiu važiavęs vaikinas trenkėsi į medį – prireikė medikų

Pranešimas apie avariją rugpjūčio 8 d. gautas apie 13 val. 24 min. Vilniaus policijai buvo pranešta, kad maždaug prieš pusvalandį miške ties Gulbinų g., prie Gulbino ežero, vaikino vairuojamas keturratis trenkėsi į medį.
Pasak pranešimo, ar jaunuolis buvo kuriam laikui praradęs sąmonę nėra žinoma. Vaikinas skundėsi kojų ir rankų skausmais.
Vaikinas praeivio paprašė paskambinti jo draugui, šis į pagalbą atlėkė dviračiu.
Atskubėję medikai keturračio vairuotojui pradėjo teikti pirmąją pagalbą, o policijos pareigūnai pradėjo aiškintis nelaimės aplinkybes.
keturratisVilniusGreitoji medicinos pagalba (GMP)
Rodyti daugiau žymių