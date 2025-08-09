Neatidus automobilio vairuotojas greta Vilniaus nutrenkė motociklininką

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 8 d. apie 17 val. Vilnaus r., Avižienių seniūnijoje, Užubalių kaime, Senajame Ukmergės kelyje, automobilis „Nissan Quashqai“, vairuojamas vyro (gim. 1976 m.), nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu „Honda Crosstourer“, vairuojamu vyro (gim. 1979 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris dėl patirtų sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
