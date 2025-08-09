Rimta avarija Vilniaus pakraštyje: sulėkė visos tarnybos, pagalbą motociklininkui teikė net du medikų ekipažai

Avarija rugpjūčio 9 d. pavakare įvyko Abiejų Tautų Respublikos pl. ties sankirta su Lentvario g. (arba posūkiu į Savanorių pr.). Čia susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis „Toyota“.
Po avarijos į įvykio vietą atskubėjo visos Vilniaus operatyvinės tarnybos – policijos patruliai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad pagalbos niekam nereikia, vaduoti nieko nereikia.
Tuo tarpu liudininkai praneša, kad į pagalbą sužeistam motociklininkui atvyko net dvi greitosios pagalbos brigados.
Pirminiais duomenimis, motociklininkas nukentėjo gana sunkiai, tačiau sąmonės jis nebuvo praradęs.
Visų pirma medikai pagalbą teikė toje vietoje, kurioje motociklininkas nukrito ant gatvės. Vėliau jis buvo užkeltas ant neštuvų ir su prijungtomis lašinėmis nugabentas iki greitosios pagalbos automobilio.
Vyras išvežtas į ligoninę.
Nors motociklas į automobilį trenkėsi tiesiai į vairuotojo dureles, mašinos vairuotoja nenukentėjo.
Ties avarijos vieta iš karto po įvykio sutriko transporto eismas, susidarė spūstys nuo Trakų pusės.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi avarijos aplinkybes.
