Staiga sukniubęs savo darbo vietoje Klaipėdoje mirė vyras

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugpjūčio 8 d. apie 14 val. 15 min. Klaipėdoje, Minijos g., įmonės teritorijoje, pastebėtas darbo vietoje sukniubęs vyras (gim. 1969 m.).
Į įvykio vietą buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai, tačiau jie padėti jau niekuo nebegalėjo. Buvo konstatuota vyriškio mirtis.
Pirminės apžiūros metu smurto žymių ant kono nepastebėta.
Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
