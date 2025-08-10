Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Sostinės ugniagesiai ir medikai sulėkė į Naująją Vilnią – degė namas

2025 m. rugpjūčio 10 d. 07:50
Lrytas.lt
Atnaujinta
Gausios ugniagesių pajėgos sekmadienio rytą skubėjo gesinti Vilniuje degančio namo. Ugniagesiams atvykus, namo mansarda degė atvira liepsna.
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugpjūčio 10 d. apie 7 val. 01 min. gautas pranešimas apie tai, kad Vilniuje, Rytų g., dega namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams namo mansarda degė atvira liepsna.
Gaisras kilo netaisyklingos formos dviejų aukštų su mansarda name.
Gaisro gesinimui pasitelktos 4 autocisternos, atvyko štabo automobilis.
„Gaisras vis dar gesinamas, duomenų apie nukentėjusius žmones iki šio momento negauta“, – apie 8 val. 20 min. Lrytas sakė ugniagesiai.
Įvykis tiriamas.
GaisrasugnisVilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
UAB „Lrytas"
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas".