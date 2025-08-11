Žinios, kurios šviečia.
Po nesėkmingo gaivinimo Vilniuje greta prekybos centro mirė moteris

2025 m. rugpjūčio 11 d. 13:14
Greitosios pagalbos medikams pirmadienį ryte nepavyko atgaivinti gatvėje greta prekybos centro staiga sukniubusios moters. Moteris mirė.
Apie viešoje vietoje mirusią moterį Vilniaus pareigūnus rugpjūčio 11 d. apie 10 val. 04 min. informavo greitosios pagalbos medikai. Jie sakė, kad apie 9 val. 30 min. buvo skubiai iškviesti į Jeruzalės g., kur greta prekybos centro susmuko moteris.
Atvykę medikai moterį gaivino, tačiau nesėkmingai. Buvo konstatuota jos mirtis.
Pareigūnai jau išsiaiškino, kad gatvėje staiga mirė 1960 m. gimusi moteris. Smurto žymių ant kūno neaptikta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
