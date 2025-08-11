Savaitgalio nelaimės: žūtis gaisre, sudegęs kombainas ir ugniagesių gelbėtojų pagalba vaikams

Sekmadienį, apie 7 val. 02 min. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Rytų gatvėje, atvira liepsna dega vieno aukšto gyvenamasis namas. Gesindami gaisrą, ugniagesiai namo palėpėje aptiko stipriai apdegusį žmogaus kūną. Per gaisrą išdegė mansarda, sudegė ir buvo išardytas stogas. Pirmajame aukšte apdegė patalpos. Name nebuvo įrengto dūmų detektoriaus.
Penktadienį, apie 21 val. 41 min., Šiaulių rajone, Ringuvėnų kaime, Svirbučių gatvėje, kilo gaisras Kuršėnų žemės ūkio bendrovės ūkiniame pastate, grūdų džiovyklėje. Gaisro metu apdegė ir buvo sulieta vandeniu apie 2 t grūdų.
Likviduojant įvykį, apie 28 t grūdų išleista iš džiovyklos ir paskleista ant grindinio, pasitelkus bendrovės krautuvą – talkino bendrovės darbuotojai. Išsaugota, tačiau vietomis deformavosi metalinė grūdų džiovyklė.
Šeštadienį, apie 15 val. 35 min., Vilniaus rajone, Nemenčinėlės kaime, Vasaros 2-ojoje gatvėje, atvira liepsna degė gyvenamasis namas. Iki ugniagesių atvykimo gyventojai išvedė vyrą ir išnešė dujų balioną. Vyrui vietoje suteikta medicininė pagalba. Gaisro metu sudegė namo stogas bei prie pastato priblokuota pavėsinė.
Šeštadienį, apie 15 val. 57 min., Kauno rajone, Godėnų kaime, liepsnose skendėjo vilkikas MAN su puspriekabe. Gaisro metu sudegė visos degiosios vilkiko ir puspriekabės dalys, apdegė ir buvo vandeniu sulieta apie 9 t puspriekabėje buvusių kviečių. Aplink degusią transporto priemonę išdegė maždaug 1 ha ražienų.
Šeštadienį, apie 18 val. 40 min., Kelmės rajone, Kuprių viensėdijoje, atvira liepsna laukuose degė kombainas „Class Lexion 70“. Kilusį gaisrą kombainininkas gesino milteliniais gesintuvais. Gaisro metu sudegė visos degiosios kombaino dalys.
Sekmadienio naktį, apie 1 val. 33 min., Vilniaus rajone, Smiglių kaime, Upės gatvėje, atvira liepsna degė lengvasis automobilis „Subaru“. Ugnis sunaikino automobilio priekinę dalį ir saloną, o šalia stovėjusio ūkinio pastato siena apdegė.
Sekmadienį, apie 14 val. 15 min., Vilniuje, J.Tumo Vaižganto gatvėje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patalpose suveikė priešgaisrinė signalizacija. Minus trečiajame aukšte, patalpoje, užsidegė elektrinio kompresoriaus variklis.
Gaisras buvo užgesintas iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo, apsaugos darbuotojai panaudojo du 6 kg miltelinius gesintuvus. Per gaisrą apdegė kompresoriaus variklio valdymo prietaisai. Patalpos buvo išvėdintos.
Penktadienį, apie 14 val. 18 min., gautas pranešimas iš gamyklos darbuotojo, kad Klaipėdoje, Minijos gatvėje, krano kabinoje galimai sutriko operatoriaus sveikata. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai, naudodami automobilines kopėčias ir aukštalipių įrangą, iš maždaug 20 metrų aukštyje esančios krano kabinos nukėlė vyrą ir perdavė jį medikams. Medikai konstatavo jo mirtį.
Tą pačią dieną ugniagesiai gelbėtojai kelis kartus skubėjo padėti į nelaimę patekusiems vaikams.
Apie 13 val. 36 min. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, prie Žirnupių gatvės, mokyklinio amžiau vaikui į dviračio ratą įstrigo koja ir negali jos ištraukti. Atvykę gelbėtojai nukirpo dviračio rato stipinus ir išlaisvino vaiko koją.
Apie 21 val. 14 min. ugniagesiai sulaukė dar vieno iškvietimo, kur Vilniaus rajone, Buivydiškių kaime, Tijūnų gatvėje, berniuko ranka įstrigo motorolerio variklyje. Panaudoję hidraulinę įrangą (plėstuvus), gelbėtojai išlaisvino vaiką ir perdavė jį medikams.
gaisraiugniagesiaiStatistika
Rodyti daugiau žymių