Vilkaviškio rajone rasti 8 sprogmenys

2025 m. rugpjūčio 11 d. 12:40
Vilkaviškio rajone sekmadienį rasti 8 sprogmenys, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
PAGD duomenimis, 13 val. 50 min. gautas policijos pranešimas, kad Žaliosios kaime, miške, rasti sprogmenys, įvedamas planas „Skydas“.
Atvykus į įvykio vietą, ugniagesiai budėjo šalia sprogmenų, kol atvyko pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo būrys ir išvežė sprogmenis sunaikinti į Rasių karjerą.
Sprogmenys buvo palydėti, budėta sunaikinimo metu. Rastas artilerijos sviedinys 45 mm, 3 vnt. artilerijos sviedinių 76 mm, 2 vnt. artilerijos sviedinių 88 mm ir 2 vnt. prieštankinių minų.
