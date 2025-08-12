Orai
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
2025 m. rugpjūčio 12 d. 11:01
Prie namo žemę kasęs vyras rado kaukolės dalį
2025 m. rugpjūčio 12 d. 11:01
Jurbarko rajone prie namo žemę kasęs vyras rado žmogaus kaukolės dalį.
Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, 13 val. 17 min., Žvyrių kaime vyras, kasdamas žemę prie namo, rado žmogaus kaukolės dalį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Jurbarko rajonas
tyrimas