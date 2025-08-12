Žinios, kurios šviečia.
Prie namo žemę kasęs vyras rado kaukolės dalį

2025 m. rugpjūčio 12 d. 11:01
Jurbarko rajone prie namo žemę kasęs vyras rado žmogaus kaukolės dalį.
Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, 13 val. 17 min., Žvyrių kaime vyras, kasdamas žemę prie namo, rado žmogaus kaukolės dalį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
