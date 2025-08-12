Vilniaus ugniagesiai gelbėjo į lifto šachtą įkritusį vyrą

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugpjūčio 11 d. apie 16 val. 47 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Ateities g. Buvo pranešta, kad vyras nukrito į lifto šachtą iš 3–4 metrų aukščio.
Pasak pranešimo, sąmonės žmogus nebuvo praradęs.
Atvykę gelbėtojai rado į lifto šachtą iš trečio aukšto į antrą aukštą nukritusį sąmoningą vyrą.
Medikų prašymu, iškeltas iš šachtos vyras nuneštas į greitosios pagalbos automobilį.
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo operacijaliftasugniagesiai
