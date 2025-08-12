Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus ugniagesiai gelbėjo į lifto šachtą įkritusį vyrą

2025 m. rugpjūčio 12 d. 10:30
Lrytas.lt
Vilniaus ugniagesiai pirmadienį skubėjo į pagalbą vyrui, kuris įkrito į lifto šachtą ir susižalojo.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugpjūčio 11 d. apie 16 val. 47 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Ateities g. Buvo pranešta, kad vyras nukrito į lifto šachtą iš 3–4 metrų aukščio.
Pasak pranešimo, sąmonės žmogus nebuvo praradęs.
Atvykę gelbėtojai rado į lifto šachtą iš trečio aukšto į antrą aukštą nukritusį sąmoningą vyrą.
Medikų prašymu, iškeltas iš šachtos vyras nuneštas į greitosios pagalbos automobilį.
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo operacijaliftasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.