Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Greta Šventosios į avariją pateko 10 keleivių vežęs mikroautobusas – susidūrė su dviem lengvaisiais automobiliais Nukentėjo moteris

2025 m. rugpjūčio 13 d. 10:25
Lrytas.lt
Visos Palangos operatyvinės tarnybos buvo sukeltos ant kojų antradienį greta Šventosios susidūrus dviem lengviesiems automobiliams ir mikroautobusui. Mikroautobusu važiavo dešimt keleivių. Per incidentą nukentėjo viena moteris.
Daugiau nuotraukų (1)
Nors Klaipėdos apskrities policija apie avariją ir nepranešė, visuomenę apie įvykį informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kaip rašoma pranešime, rugpjūčio 12 d. apie 11 val. 23 min. Palangos ugniagesiai, policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai buvo pasiųsti į Liepojos pl.
Buvo pranešta, kad Šventosios-Darbėnų sankryžoje susidūrė trys automobiliai: „Nissan“, mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ ir „Toyota“.
Ugniagesiai praneša, kad mikroautobusu vyko 10 žmonių. Dvi keleivės patyrė traumų, bet medikų pagalbos atsisakė.
Visi keleiviai iš mikroautobuso išvažiavo kitu autobusu.
Ugniagesiai „Toyota“ automobiliu važiavusiai ir nukentėjusiai moteriai uždėjo kaklo įtvarą, medikai ją išvežė į ligoninę.
Ugniagesiai nuvalė kelio dangą ir atjungė „Toyota“ akumuliatorių.
Įvykis tiriamas.
avarijaPalangaŠventoji
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.