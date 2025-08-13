Nors Klaipėdos apskrities policija apie avariją ir nepranešė, visuomenę apie įvykį informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kaip rašoma pranešime, rugpjūčio 12 d. apie 11 val. 23 min. Palangos ugniagesiai, policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai buvo pasiųsti į Liepojos pl.
Buvo pranešta, kad Šventosios-Darbėnų sankryžoje susidūrė trys automobiliai: „Nissan“, mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ ir „Toyota“.
Ugniagesiai praneša, kad mikroautobusu vyko 10 žmonių. Dvi keleivės patyrė traumų, bet medikų pagalbos atsisakė.
Visi keleiviai iš mikroautobuso išvažiavo kitu autobusu.
Ugniagesiai „Toyota“ automobiliu važiavusiai ir nukentėjusiai moteriai uždėjo kaklo įtvarą, medikai ją išvežė į ligoninę.
Ugniagesiai nuvalė kelio dangą ir atjungė „Toyota“ akumuliatorių.
Įvykis tiriamas.