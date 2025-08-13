Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Kėdainių ugniagesiai vadavo lifte įstrigusius žmones

2025 m. rugpjūčio 13 d. 10:00
Lrytas.lt
Kėdainių ugniagesiai antradienį vadavo lifte įstrigusius žmones – du suaugusius ir vieną vaiką.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 12 d. apie 12 val. 16 min. Kėdainių ugniagesiai buvo iškviesti į Josvainių g. Buvo pranešta, kad žmonės užstrigo lifte, reikalinga pagalba atidaryti lifto duris.
Atvykus gelbėtojams, trys žmonės buvo užstrigusiame lifte ir negalėjo išeiti.
Panaudojus parankines priemones, ugniagesiai atidarė lifto duris. Lifte buvo užstrigę du suaugę žmonės ir vienas vaikas.
Per incidentą niekas nenukentėjo.
