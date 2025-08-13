Žinios, kurios šviečia.
Pasieniečiams su narkotinėmis medžiagomis įkliuvo Vilniaus r. gyventojai

2025 m. rugpjūčio 13 d. 17:23
Neįprastai besielgianti trijulė sulaukė pasieniečių, o vėliau ir policijos pareigūnų dėmesio.
Antradienio rytą, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kenos pasienio užkardos pasieniečiai, Kalvelių kaime, Vilniaus r., vaizdo stebėjimo sistemų pagalba užfiksavo ties geležinkelio pervaža tris žmones. Pareigūnų dėmesį patraukė įtartinas minėtos trijulės elgesys.
Pasieniečiams nuvykus patikrinti minėtų žmonių paaiškėjo ir galima tokio elgesio priežastis.
Patikrinus 21-erių ir 20-ies metų amžiaus Vilniaus r. gyventojus, pareigūnai pas juos aptiko galimai narkotines medžiagas. Trečiasis, 25-erių vyras, su savimi jokių draudžiamų daiktų neturėjo.
Trijulė buvo sulaikyta ir perduota atvykusiems Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams, kurie atliks tolimesnius veiksmus.
