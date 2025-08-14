Tragiška avarija Alytuje: iš šalutinio kelio išlindęs „VW Sharan“ susidūrė su motociklu – motociklininkas žuvo

Apie nelaimę informavo Alytaus apskrities VPK. Kaip rašoma policijos pranešime, rugpjūčio 14 d. apie 14 val. 30 min. Alytuje, Pramonės g., automobilis „VW Sharan“ vairuojamas vyro (gim. 1989 m.), sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo „Suzuki“ ir su juo susidūrė.
Eismo įvykio metu buvo sunkiai sužalotas motociklo vairuotojas (gim. 1988 m.).
Atvykę greitosios pagalbos medikai motociklininką kurį laiką gaivino, vėliau vyrui buvo konstatuota mirtis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.