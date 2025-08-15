Nelaimė greitkelyje A1 ties Ariogala – sudegė automobilis

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie degantį automobilį greitkelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda (kelias A1) rugpjūčio 15 d. gautas apie 10 val. 12 min. Buvo pranešta, kad ties Ariogala atvira liepsna dega lengvasis automobilis.
Atvykę gelbėtojai rado kelkraštyje stovintį ir liepsnojantį automobilį „Citroen“. Jis buvo greitai užgesintas.
Ugniagesiai teigia, kad žmonės per incidentą nenukentėjo.
Įvykis šiek tiek apsunkino eismą autostradoje – eismas visai nesustojo, tačiau ties įvykio vieta smarkiai sulėtėjo.
sudegė automobilisgreitkelis Vilnius - KlaipėdaCitroen
Rodyti daugiau žymių