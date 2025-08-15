Penktadienio rytas Kaune pažymėtas avarija: nukentėjo du žmonės

Apie nelaimę 8 val. 11 min. kauniečiai pranešė „Kas vyksta Kaune“ grupėje, prie pasidalintų nuotraukų tiesiog pažymėdami, jog sujudimas – Varnių gatvėje.
Kaip galima matyti, įvykio vietoje darbuojasi keli policijos ekipažai, medikai ir net ugniagesiai gelbėtojai, o važiuojamoji kelio dalis nusėta įvairiomis lūženomis.
Tuo tarpu kauniečiai pastebi, jog susidūrę automobiliai – gana toli vienas nuo kito, tad jų greitis, anot komentatorių, turėjo būti nemažas.
Naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis informavo, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 7 val. 42 min.
„Susidūrė du automobiliai, „Lexus“ ir „Opel Astra“ markių“, – komentavo pareigūnas.
Jis taip pat nurodė, jog eismo įvykio metu nukentėjo du žmonės, vykę vienu ekipažu – vairuotojas ir keleivė. Abu nukentėję pristatyti į Kauno klinikas.
