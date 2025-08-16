Ariogala verkė: po masinės avarijos autostradoje į pajūrį judėjęs transporto srautas plūdo per miestą

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugpjūčio 15 d. apie 10 val. 55 min. kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 150 kilometre blaivus vyras (gim. 1990 m., vairuodamas automobilį „VW Sharan“, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesilaikė saugaus atstumo ir atsitrenkė į priekyje važiuojantį automobilį „Mercedes-Benz S 320“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1992 m.).
Po smūgio minėtas automobilis trenkėsi į automobilį „Toyota Corolla Verso“, vairuojamą blaivaus vyro (gim. 1978 m.), kuris dar atsitrenkė į automobilį „Hyundai Santa Fe“, kurį vairavo blaivi moteris (gimusi 1979 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Toyota“ keleivė (gimusi 1977 m.), automobilio „Mercedes-Benz“ keleivė (gimusi 1992 m.) bei automobilio „VW Sharan“ keleivė (gimusi 1990 m.).
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dėl avarijos policija kuriam laikui uždarė kelio atkarpą ties įvykio vieta ir visą srautą, judantį Klaipėdos link, nukreipė per Ariogalą. Miesto gyventojai vėliau socialiniuose tinkluose pasako, kad tokio automobilių srauto mieste dar nebuvo matę. Kartais žmonėms net buvo sunku išsukti iš kiemo dėl viena paskuikitą važiuojančių automobilių.
Kai kurie socialinių tinklų vartotojai vairuotojams, kurie gali, siūlė rinkti kelią palei Nemuną pro Jurbarką.
Į pajūrį važiuojantiems žmonėms kelionės laikas turėjo labai išsitęsti ir dėl kitų įvykių autostradoje – kelio darbų, čia taip pat liepsnojo automobilis, iš griovio buvo traukiami išvakarėse nuo kelio nulėkę vilkikai.
Beje, iš griovio traukimas vilkikas trikdė ir keliautojų planus grįžti namo – net ir sutemus transporto grūstys autostradoje Kauno link driekėsi ne vieną kilometrą.
