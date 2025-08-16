Žinios, kurios šviečia.
Jonavos rajone dingo du nepilnamečiai, policija skubiai prašo pagalbos

2025 m. rugpjūčio 16 d. 15:13
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai vykdo Karinos K. (gimusi 2008 m.) ir Tado P. (gim. 2010 m.) paiešką. Nepilnamečiai išėjo rugpjūčio 13 d. apie 21 val. 40 min. iš savo gyvenamosios vietos, esančios Jonavos r., Kulvos kaime, Tarybų g., ir iki šiol negrįžo.
Nepilnamečiai dingsta ne pirmą kartą.
Nepilnametės požymiai: apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų šviesių plaukų, akys šviesiai mėlynos. Išėjo vilkėdama juodos spalvos šortus, pilkos spalvos marškinėlius, avėjo sportinius batus.
Nepilnamečio požymiai: apie 160 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų, akys rudos. Išėjo vilkėdamas juodos spalvos sportinį megztinį su gobtuvu, baltos spalvos marškinėlius, juodos spalvos sportines kelnes, avėjo pilkos spalvos sportinius batelius šviesiais padais.
Gyventojus, žinančius Karinos K. ir Tado P. buvimo vietą, juos mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 685 08 731 arba 112.
