Kombainą Jurbarko rajone gesinęs vyras prisikvėpavo gesintuvo miltelių – prireikė medikų pagalbos

2025 m. rugpjūčio 16 d. 11:28
Vienam žmogui prireikė medikų pagalbos po to, kai gesindamas kombainą Jurbarko rajone jis prisikvėpavo gesintuvo miltelių.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, rugpjūčio 14 d. apie 13 val. 45 min. Jurbarko ugniagesiai buvo iškviesti į Raudonės seniūniją, Raudonėnų kaimą, Rožupės g. Buvo pranešta. kad dega kombainas atvira liepsna.
Atvykus iš kombaino „Massey Ferguson“ variklio skyriaus rūko dūmai, atviros liepsnos nebuvo.
Ugniagesiai kombainą užgesino.
Per incidentą apdegė kombaino variklio skyrius ir elektrinė dalis. Kombaino savininkas išvežtas į ligoninę, kadangi gesindamas prisikvėpavo gesintuvo miltelių.
Įvykis tiriamas.
