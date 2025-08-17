Automobilis Vilkaviškyje suliepsnojo savitarnos plovykloje – mašina sudegė, apdegė plovyklos įranga

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad rugpjūčio 16 d. apie 10 val. 12 min. Vilkaviškio ugniagesiai buvo iškviesti į Vysk. A.Karoso g. Buvo pranešta, kad savitarnos plovykloje iš automobilio rūksta dūmai.
Atvykus ugniagesiams, degė automobilio „Citroen Picasso“ (pagamintas 2008 m.) variklio skyrius.
Per incidentą išdegė variklio skyrius, apdegė salonas, priekiniai ratai, išdužo priekinis stiklas. Taip pat aprūko savitarnos plovyklos patalpos, apdegė visa plovimo įranga.
Dar vienas automobilis degė Marijampolės savivaldybėje. Rugpjūčio 16 d. apie 2 val. 15 min. ugniagesiai skubėjo į Mokolų seniūniją, Balsupių kaimą, Žilupio g.
Atvykus ugniagesiams, automobilis degė atvira liepsna.
Išdegė automobilio BMW 640 salonas, variklio skyrius, išdužo langai.
Abu įvykiai tiriami.
sudegė automobiliaiVilkaviškio rajonasMarijampolės savivaldybė
