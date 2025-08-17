Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Nelaimė Kauno autobusų stotyje: pervažiuota ir prispausta moteris

2025 m. rugpjūčio 17 d. 11:37
Sekmadieni rytą į Kauno autobusų stotį sugužėjo specialiosios tarnybos. Vaduojama autobuso prispausta moteris.
„Ką tik autobusų stotyje mikroautobusas atbulas pervažiavo per moterį…“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ apie 11 val. 05 min. pranešė skaitytojas.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, pranešimo apie nelaimę buvo sulaukta 11 val. 02 min.
Pirminiais pareigūno duomenimis, moteris prispausta.
Anot liudininkų, moterį vaduoja specialiosios tarnybos.
„Atrodo gyva, bet po mikroautobusu, gaisrinė ir greitoji sprendžia, kaip saugiai ištraukti. Sutraiškė kojas, gal dubenį“, – rašė kaunietis.
