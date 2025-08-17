Nelaimė Kauno autobusų stotyje: pervažiuota ir prispausta moteris

„Ką tik autobusų stotyje mikroautobusas atbulas pervažiavo per moterį…“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ apie 11 val. 05 min. pranešė skaitytojas.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, pranešimo apie nelaimę buvo sulaukta 11 val. 02 min.
Pirminiais pareigūno duomenimis, moteris prispausta.
Anot liudininkų, moterį vaduoja specialiosios tarnybos.
„Atrodo gyva, bet po mikroautobusu, gaisrinė ir greitoji sprendžia, kaip saugiai ištraukti. Sutraiškė kojas, gal dubenį“, – rašė kaunietis.
avarijaKaunasmikroautobusas
Rodyti daugiau žymių