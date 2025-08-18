Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Greitkelyje netoli Vievio degė vilkiko puspriekabė, krauta mediena ir dažasvydžio šratais – sutriko eismas

2025 m. rugpjūčio 18 d. 22:25
Greitkelyje Vilnius – Kaunas, neprivažiavus Vievio, pirmadienio vakarą užsiliepsnojo vilkiko puspriekabė, kurioje buvo gabenama mediena ir dažasvydžio šratai. Dėl incidento sutriko transporto eismas greitkelyje, susidarė spūstis.
Apie sustojusį eismą autostradoje maždaug 12 km neprivažiavus Vievio redakciją informavo skaitytojai. Jie taip pat pranešė, kad priekyje matyti dūmai, o tą pusę braudamiesi pro sustojusių automobilių koloną į įvykio vietą nuskubėjo ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad rugpjūčio 18 d. apie 21 val. 10 min. gautas pranešimas, kad Elektrėnų savivaldybėje, Vievio seniūnijoje, ties posūkiu į Lazdėnų kaimą užsidegė vilkiko puspriekabė.
Pirminiais duomenimis, pusė puspriekabės buvo krauta mediena, o likusi dalis – dažasvydžio šratais.
Dėl įvykio autostradoje sutriko eismas, nusidriekė spūstis. Vilniaus apskrities policijoje redakciją informavo, kad kelias dėl incidento nebuvo uždarytas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ „Reidas TV“ paviešino filmuotą medžiagą, kurioje matosi, kad puspriekabė degė atvira liepsna. Panašu, kad ji sudegė visiškai.
Įvykis tiriamas.
