Lietuvos dienaNelaimės

Iš kiemo išvažiuoti bandęs automobilis Vilniuje nutrenkė motociklą – motociklininkas atsidūrė ligoninėje

2025 m. rugpjūčio 18 d. 18:03
Lrytas.lt
Per avariją Vilniuje pirmadienio pavakare nukentėjo motociklininkas. Vyras išvežtas į ligoninę. Įvykio vietoje Žirmūnų g. susidarė transporto spūstys.
Nelaimė įvyko Žirmūnų g., kylant į kalniuką tarp Mintis g. ir P.Lukšio g. Pirminiais duomenimis, iš kiemo išvažinėjęs lengvasis automobilis nepraleido pagrindiniu keliu Žirmūnų galo link važiavusio motociklo ir jį nutrenkė.
Nuo smūgio motociklas nuskriejo į priešingos krypties eismo juostą.
Po avarijos skubios medikų pagalbos prireikė motociklininkui. Pirminiais duomenimis, jo sužalojimai yra rimtesni. Vyras išvežtas į ligoninę.
Po avarijos susidarė transporto spūstis važiuojant abiem kryptimis.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi avarijos aplinkybes.
