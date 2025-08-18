Iš kiemo išvažiuoti bandęs automobilis Vilniuje nutrenkė motociklą – motociklininkas atsidūrė ligoninėje

Nelaimė įvyko Žirmūnų g., kylant į kalniuką tarp Mintis g. ir P.Lukšio g. Pirminiais duomenimis, iš kiemo išvažinėjęs lengvasis automobilis nepraleido pagrindiniu keliu Žirmūnų galo link važiavusio motociklo ir jį nutrenkė.
Nuo smūgio motociklas nuskriejo į priešingos krypties eismo juostą.
Po avarijos skubios medikų pagalbos prireikė motociklininkui. Pirminiais duomenimis, jo sužalojimai yra rimtesni. Vyras išvežtas į ligoninę.
Po avarijos susidarė transporto spūstis važiuojant abiem kryptimis.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi avarijos aplinkybes.
