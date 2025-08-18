Nesuvaldytas moters automobilis Vilniaus aplinkkelyje nuvertė stulpą ir vertėsi ant stogo

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pranešimas apie avariją Vilniaus Vakariniame aplinkkelyje rugpgjūčio 18 d. gautas apie 17 val. 05 min. Buvo pranešta, kad nuo Ukmergės g. važiuojant Karoliniškių link, dar neprivažiavus Pilaitės viaduko, lengvasis automobilis nuvertė stulpą ir apsivertė.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad vertėsi moters vairuojamas automobilis „Nissan Juke“.
Pirminiais duomenimis, vairuotoja lygiame kelyje nesuvaldė savo transporto priemonės, nuvažiavo nuo kelio, trenkėsi į gatvės apšvietimo stulpą, jį nuvertė ir galiausiai grįžusi į važiuojamąją dalį liko gulėti apsivertusi ant stogo.
Per avariją vairuotoja patyrė piršto traumą, tačiau medikų paslaugų ji atsisakė. Moteris, pasak policijos, buvo blaivi.
Incidentas šiek tiek sulėtino eismą Vakariniu aplinkkeliu.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniusVilniaus vakarinis aplinkkelis
